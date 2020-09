Migranten im Mittelmeer warten auf Landgang. Archivbild

Quelle: Felix Weiss/Sea Watch/dpa

Fast 500 Migranten warten auf zwei Rettungsschiffen im Mittelmeer darauf, in einen Hafen einlaufen zu dürfen. Die "Ocean Viking" hatte nach mehreren Rettungsaktionen vor Libyen 407 Geflüchtete an Bord, wie die Hilfsorganisation SOS Mediterranee mitteilte. Sie hatte schon am Freitag Migranten aufgenommen.



Derweil sind auf dem deutschen Schiff "Alan Kurdi" 77 Migranten, die am Samstag von zwei Booten vor dem Bürgerkriegsland Libyen aufgenommen wurden. Malta und Italien seien um Einfahrt in einen Hafen gebeten worden.