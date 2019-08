Das Rettungsschiff "Open Arms" mit 121 Geretteten an Bord hat am frühen Samstagmorgen 39 weitere Migranten in internationalen Gewässern vor Libyen aufgenommen. Das teilte die spanische Hilfsorganisation Proactiva Open Arms auf Twitter mit. Damit befinden sich 160 Menschen auf dem Schiff, die auf einen sicheren Hafen warten. Malta bot an, die zuletzt geborgenen 39 Personen an Land zu lassen, da diese in der maltesischen Such- und Rettungszone gefunden worden seien.