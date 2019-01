Ein Rettungswagen fährt mit Blaulicht. Symbolbild

Weil ein Auto einen Rettungswagen mit einem kranken Kind an Bord über mehrere Kilometer behindert hat, ermittelt die Polizei wegen Nötigung. Der Rettungswagen war am Freitag auf der Bundesstraße 31 in Richtung Freiburg (Baden-Württemberg) mit Blinklicht und Martinshorn unterwegs, wie ein Polizeisprecher sagte.



Der Autofahrer wird nun von der Polizei gesucht. Es bestehe der Verdacht, dass er mit Vorsatz gehandelt habe, hieß es. Zum Zustand des Kindes wurden keine Angaben gemacht.