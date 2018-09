Am Freitag waren bei Demonstrationszügen in zwei Dortmunder Stadtteilen offen antisemitsche Äußerungen und Spruchbänder gezeigt worden. Die Polizei musste sich Kritik gefallen lassen, weil die Züge nicht gestoppt wurden. Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul (CDU) verteidigte im ZDF das Vorgehen der Polizei: "Es waren in der Spitze bis zu 100 Demonstranten, wir hatten 86 Polizisten da, das heißt: Wir hatten eine Versorgung von eins zu eins. Das hat man bei Demonstrationen relativ selten." Es seien allerdings nicht alle in Uniform dagewesen, erwiderte er die Vorwürfe von Kritikern, es sei zu wenig Polizei angerückt.