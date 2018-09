Deutschlands Timo Werner und Schwedens Emil Forsberg kämpfen um den Ball Quelle: ap

Mit einem Geniestreich von Toni Kroos in der fünften Minute der Nachspielzeit hat sich Deutschland ins WM-Rennen zurückgekämpft. Ein verwandelter Freistoß des Mittelfeldstars bescherte dem DFB-Team ein schwer erkämpftes 2:1 (0:1) gegen Schweden. Durch den Erfolg hat der Titelverteidiger den Sprung in die K.o-Runde wieder selbst in der Hand.



Nach gutem Beginn hatte das Löw-Team vor allem in der ersten Hälfte erneut Probleme und lag zur Pause zurück. Marco Reus gelang kurz nach Wiederbeginn der Ausgleich. Weitere Großchancen ließ der Weltmeister aber liegen - bis zur 95.Minute.