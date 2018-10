Der Bayer-Konzern hatte den Konkurrenten Monsanto übernommen. Quelle: Oliver Berg/dpa

Der Pharma- und Agrochemiekonzern Bayer will gegen ein Schadenersatzurteil in den USA weiterhin Berufung einlegen. Dabei ging es um angeblich verschleierte Krebsgefahren glyphosathaltiger Unkrautvernichter beim Tochterunternehmen Monsanto.



Die Reduzierung der Strafe sei zwar "ein Schritt in die richtige Richtung". Doch Bayer sei weiter überzeugt, dass das Urteil im Widerspruch zu den im Prozess vorgelegten Beweisen stehe. Daher werde man Berufung beim California Court of Appeal einlegen.