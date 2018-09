Revisionsverhandlung vor dem BGH. Quelle: Sebastian Willnow/dpa-Zentralbild/dpa

Nach einem Mordfall mit Kannibalismus-Hintergrund hat der Bundesgerichtshof (BGH) einen früheren Polizisten in letzter Instanz zu lebenslanger Haft verurteilt. Der 5. Strafsenat hob in einem Revisionsverfahren die vorinstanzliche Entscheidung des Landgerichts Dresden auf, wonach der Mann acht Jahre erhalten hatte. Der BGH erkannte auf Mord und Störung der Totenruhe.



Schuldmindernde Umstände lägen in diesem Fall nicht vor. Daran ändere auch der Todeswunsch des Opfers nichts.