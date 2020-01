BDI-Präsident Dieter Kempf.

Quelle: Kay Nietfeld/dpa//Archivbild vom 22.08.2019

Spitzenverbände der Wirtschaft sehen die Arbeitswelt in Deutschland angesichts des digitalen Wandels in einem grundlegenden Umbruch. "Wir sind mitten in einer industriellen Revolution", sagte Arbeitgeberpräsident Ingo Kramer.



Industriepräsident Dieter Kempf forderte daher, dass in Deutschland endlich die digitale Bildung in Schulen vorangebracht werden müsse. Es könne nicht sein, dass das nur in jenen Schulen funktioniere, in denen es fähige und willige Physik- und Mathelehrer gebe.