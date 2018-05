"Die Geschichte aller bisherigen Gesellschaft ist die Geschichte von Klassenkämpfen", lautet der erste Satz des eigentlichen Manifestes nach ein paar einleitenden Worten. Vereinfacht gesagt bedeutet das: In bisher jeder Gesellschaft besitzt die eine Seite das Eigentum an den materiellen Produktionsmitteln; also Land, Fabriken, Maschinen und Werkzeuge. Die andere Seite, das Proletariat, war dagegen in doppelter Hinsicht frei: persönlich unabhängig, aber auch "frei" von allen Produktionsmitteln. Ohne die aber ist die arbeitende Klasse, um überleben zu können, gezwungen, ihre Arbeitskraft zu verkaufen – etwas anderes besitzt sie nämlich nicht.