Die EU-Kommission will den Einweg-Müll stark reduzieren. Quelle: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

Der Einzelhandelskonzern Rewe will künftig auf den Verkauf von Einweg-Trinkhalmen aus Plastik verzichten. Das teilte das Unternehmen in Köln mit. Auch der Discounter Lidl aus Neckarsulm will bis Ende 2019 Einwegplastikartikel wie Besteck und Trinkhalme aus dem Sortiment zu nehmen.



Nach Angaben der Organisation "Seas at Risk" gelangen aus der EU jährlich rund 100.000 Tonnen Plastik ins Meer. Die EU-Kommission will den Einweg-Müll im Meer bis 2020 um 30 Prozent reduzieren.