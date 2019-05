Der Youtuber Rezo stellt Bedingungen an die CDU. Archivbild

Quelle: Henning Kaiser/dpa

Der Youtuber Rezo hat in der Debatte um sein millionenfach geklicktes Video der CDU Bedingungen für einen Meinungsaustausch genannt. In dem viel diskutierten Video mit dem Titel "Die Zerstörung der CDU" hatte der Influencer kurz vor der Europawahl massive Kritik am Handeln der Christdemokraten geübt.



Bei Twitter schrieb Rezo, seine "öffentliche Frage an die CDU" sei nun zunächst, ob man in der Partei einen Kurswechsel in der Klimapolitik inzwischen für notwendig halte oder nicht.