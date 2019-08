Rheinbad Düsseldorf (Archiv).

Quelle: David Young/dpa

Wieder ein Polizeieinsatz am Düsseldorfer Rheinbad. Anlass war diesmal eine Gruppe selbsternannter "Aufpasser". 50 Erwachsene seien nicht eingelassen worden und hätten protestiert, teilte die Polizei mit. "Die Leute gaben an, im Rheinbad aufpassen zu wollen".



Der Sprecher bestätigte Informationen der "Bild", dass die Leute weitgehend identisch mit einer "rechtsgerichteten Mahnwache" vom Hauptbahnhof seien. Das Rheinbad war in letzter Zeit nach Tumulten mehrfach geräumt worden.