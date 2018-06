Elmar May ist Chef des Verfassungsschutzes Rheinland-Pfalz. Quelle: Oliver von Riegen/dpa

Der Verfassungsschutz Rheinland-Pfalz stuft mehr Islamisten als gewaltorientiert ein als noch vor einem Jahr. Von 580 Islamisten werden demnach 55 als gewaltorientiert bezeichnet. Das geht laut dpa aus dem Verfassungsschutzbericht für 2017 her.



Innenminister Roger Lewentz (SPD) und der Leiter der Abteilung Verfassung, Elmar May, stellen ihn am Montag in Mainz vor. Die Verfassungsschützer gehen zudem von 200 Salafisten aus. Der Salafismus ist eine extrem konservative Strömung des Islams.