Tesla an einer Ladestation. Quelle: Chuck Burton/AP/dpa

Bei seiner Suche nach einem Standort für ein großes europäisches Werk hat der amerikanische Elektroautobauer Tesla offenbar auch Rheinland-Pfalz oder das Saarland im Blick. Der US-Konzern habe in Deutschland entsprechende Gespräche mit zwei Bundesländern über eine Fabrik geführt, berichtete die Zeitung "The Wall Street Journal".



Vor allem Rheinland-Pfalz und das Saarland haben demnach bei Tesla um die Fabrik geworben. Die Gespräche befänden sich aber noch in einem frühen Stadium, hieß es.