Die "MS Mainz" brachte Kohls Sarg damals nach Speyer. Archivbild Quelle: Marcel Kusch/dpa

In Speyer ist ein Teil der Rheinpromenade in Helmut-Kohl-Ufer umbenannt worden. An der Zeremonie nahm auch die Witwe des verstorbenen Altkanzlers, Maike Kohl-Richter, teil. Die Feierstunde fand nahe der Stelle statt, an der das Schiff "MS Mainz" damals mit Kohls Sarg angelegt hatte.



Es hatte den Sarg aus Reffenthal, wo Kohl lebte, nach Speyer gebracht. Helmut Kohl liegt in Speyer auch begraben. Maike Kohl-Richter sagte, sie sei froh, dass die Stelle Ufer heiße - und nicht etwa Promenade.