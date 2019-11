Franziska Schutzbach: Es geht darum, rechte und rechtsextreme Positionen in der Mitte der Gesellschaft legitim und normal zu machen, etwa, indem die Grenzen zwischen konservativen und rechtsextremen Einstellungen verwischt werden. Zum Beispiel bezieht man sich offensiv auf bürgerliche Werte wie Meinungsfreiheit und wird damit anschlussfähig für die so genannte Mitte. Behauptet wird etwa, bestimmte Meinungen würden tabuisiert, weil Minderheiten geschützt werden sollen. Es sind aber nicht Tabus, die Meinungen verhindern. Im Laufe der letzten Jahrzehnte wurden in mühsamen Kämpfen demokratische Standards erstritten, die es möglich machen, diskriminierende Aussagen zu stigmatisieren.