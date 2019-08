Denn Nikotin ist sehr wasserlöslich. Kommen die Zigarettenkippen mit Regenwasser in Kontakt, wird das ablaufende Wasser verunreinigt. Schließlich landet das Nikotin in Flüssen und Seen. Hier lagert sich das Nervengift dauerhaft auch im Körper von Fischen ab. So kann über die Nahrungskette auch ein Nichtraucher mit dem Nikotin in Kontakt kommen.