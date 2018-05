Abiy Ahmed, Ministerpräsident von Äthiopien. Archivbild Quelle: Mulugeta Ayene/AP/dpa

Saudi-Arabien hat über 1.000 inhaftierte Äthiopier freigelassen. Inzwischen seien laut dem äthiopischen Außenministerium 1.085 Frauen und Männer nach Äthiopien zurückgekehrt. Die Äthiopier waren demnach aus unterschiedlichen Gründen in dem Königreich inhaftiert.



Der Regierungschef von Äthiopien, Abiy Ahmed, war vergangene Woche zu Besuch in Saudi-Arabien. Daraufhin habe der saudi-arabische Kronprinz Mohammed bin Salman der Freilassung der Frauen und Männer zugestimmt, so der Sender Fana.