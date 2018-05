Gabriel hatte am Donnerstag den libanesischen Außenminister Gebran Bassil in Berlin getroffen und von einer "brandgefährlichen Entwicklung im Libanon" gesprochen. Der SPD-Politiker warnte vor "blutigen Auseinandersetzungen" in dem Land sowie mit Nachbarländern. Auch prangerte er - ohne Saudi-Arabien direkt zu nennen - "politisches Abenteurertum" in der Region an und forderte eine Rückkehr Hariris nach Beirut.