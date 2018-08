Ricarda-Huch-Preis geht an Ferdinand von Schirach. (Archivbild) Quelle: Jörg Carstensen/dpa

Der mit 10.000 Euro dotierte Ricarda-Huch-Preis der Stadt Darmstadt geht 2018 an den Bestseller-Autor Ferdinand von Schirach. Seine Erzählungen und Romane ("Verbrechen"/"Schuld") "strotzen nur so vor scharfsinnigen Analysen der menschlichen Psyche und liefern spannende und verstörende Einblicke in die Welt des Verbrechens", sagte Oberbürgermeister Jochen Partsch (Grüne) zur Begründung.



Der 1964 geborene Strafverteidiger sei eine "bedeutende Persönlichkeit der europäischen Literatur".