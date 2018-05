Daniel Ricciardo in Monaco. Quelle: ap

Der 28 Jahre alte Australier hinderte bei dem tradidionsreichen Rennen in Monte Carlo mit einer starken Leistung Ferrari-Pilot Sebastian Vettel daran, ihn zu überholen. Vettel wurde Zweiter, Dritter der Brite Lewis Hamilton.



Damit behauptete der 33 Jahre alte Mercedes-Fahrer Hamilton auch Platz eins in der Gesamtwertung, in der er nach dem sechsten Saisonlauf nun 14 Punkte vor Vettel liegt. Für Ricciardo war es der zweite Sieg in diesem Jahr und der siebte seiner Karriere. Im WM-Klassement ist er nun Dritter.