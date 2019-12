Der Vorsitzende der PiS, Jaroslaw Kaczynski.

Quelle: Czarek Sokolowski/AP/dpa/Archivbild

Der Vorsitzende von Polens Regierungspartei PiS, Jaroslaw Kaczynski, verteidigt einen umstrittenen Gesetzentwurf zur Disziplinierung von Richtern. "Ich hoffe, dass es gelingen wird, mit diesem Projekt die Sprengung unseres Justizsystems zu stoppen", sagte er. Was in den vergangenen Wochen dort geschehen sei, gleiche schon "Anarchie".



Er spielte damit darauf an, dass das Oberste Gericht kürzlich eine von der PiS-Regierung eingerichtete neue Disziplinarkammer für nicht rechtens erklärt hatte.