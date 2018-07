US-Präsident Donald Trump an Bord der Air Force One. Quelle: Manuel Balce Ceneta/AP/dpa

US-Präsident Donald Trump will seinen Kandidaten oder seine Kandidatin für einen Ende Juli vakant werdenden Posten im Supreme Court am 9. Juli bekanntgeben. Das kündigte Trump während eines Fluges zu seinem Wochenenddomizil Bedminster in New Jersey an. Am Mittwoch hatte mit Anthony Kennedy (81) einer der neun Richter seinen Rücktritt angekündigt.



Trump hat nun die Möglichkeit, nach Neil Gorsuch einen zweiten konservativen Richter in das Gremium zu schicken - möglicherweise für Jahrzehnte.