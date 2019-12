US-Präsident Trump will seine Steuerzahlungen nicht offenlegen.

Der Oberste Gerichtshof in den USA hat die Herausgabe von Steuerunterlagen von US-Präsident Donald Trump vorerst gestoppt. Richterin Ruth Bader Ginsburg setzte ein Gerichtsurteil vorläufig aus, wonach die Deutsche Bank und das US-Institut Capital One Financial Corp Unterlagen über die Finanzlage des US-Präsidenten an die Demokraten im Kongress aushändigen müssen.



Die Deutsche Bank hatte dem ehemaligen Immobilienunternehmer Trump vor seiner Präsidentschaft hohe Kredite gewährt.