Das A und O beim Autofahren im Winter sind die richtigen Reifen. Sicherheitsexperte Dirk Müller rät davon ab, in Gegenden, in denen es im Winter sehr kalt wird, Ganzjahresreifen zu nutzen. "Das ist immer ein Kompromiss", sagt er gegenüber ZDF WISO. Gerade im Winter sei die richtige Profiltiefe wichtig. "Je tiefer das Profil, desto kürzer der Bremsweg auf glattem Untergrund", erklärt Müller. Vier Millimeter Profil seien optimal, in Österreich sogar vorgeschrieben. Bei Fahrten in sehr verschneiten Gegenden sollten Sie wissen, wie man Schneeketten montiert. Außerdem sollten Fahrer im Winter mehr denn je auf Geschwindigkeit und Abstände achten.