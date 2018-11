Japanische Walfänger. Archivbild Quelle: epa AAP HO/AAP/_AUSTRALIAN_CUSTOMS_SERVICE/dpa

Ungeachtet aller internationalen Kritik sind wieder japanische Walfangboote in Richtung Antarktis gestartet. Bis Ende März sollen "für wissenschaftliche Forschung" im Südpolarmeer bis zu 333 Zwergwale gefangen werden, wie das Ministerium für Fischerei mitteilte.



Damit brach die Flotte seit dem Verbot des Internationalen Gerichtshofs in Den Haag 2014 zum vierten Mal in dieses Gebiet auf. Japan lässt jedes Jahr hunderte Wale töten, offiziell für die Wissenschaft.