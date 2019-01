Kopten-Papst Tawadros II und Ägyptens Präsident Abdel Al-Sisi.

Quelle: Ahmed Abdelfattah/dpa

Ägyptens Präsident Abdel Fattah al-Sisi hat eine neue riesige Kathedrale für die christliche Minderheit im Land eröffnet. Am Vorabend des koptischen Weihnachtsfestes nahm al-Sisi östlich von Kairo mit zahlreichen geladenen Gästen an einem Gottesdienst teil.



Nach Abschluss der letzten Bauarbeiten sollen in dem Gotteshaus mehr als 8.000 Gläubige Platz finden. Damit soll es die größte Kirche im Nahen Osten sein. Der Kopten-Papst Tawadros II. nannte die Eröffnung "in der Geschichte beispiellos".