Kaffeebauern in Todos Santos, Guatemala

Quelle: ZDF

In dieses Bild passt auch die neueste Maßnahme der US Regierung: Seit vergangener Woche sollen Asylanträge von Migranten abgelehnt werden, wenn diese durch einen anderen Staat eingereist sind. Damit hat Trump de facto Mexiko zum sicheren Drittland erklärt - ohne ein entsprechendes Abkommen.



Am Montag läuft die 45-Tage Frist aus, die Donald Trump Mexiko gesetzt hatte, um die Zahl an Migranten zu reduzieren, die es bis an die US Grenze schaffen. Noch ist unklar, ob Trump sich mit den bisher ergriffenen Maßnahmen zufrieden gibt und was die Konsequenzen wären, fiele die Antwort negativ aus. Klar ist, dass die überstürzte, willkürliche und einseitige Einführung von Maßnahmen die Unsicherheit der Migranten nur verstärkt. Dass dadurch ein gewisser Abschreckungsfaktor entsteht mag im Sinn der USA sein. Eine Lösung für die Krisen, die die Menschen Mittelamerikas dazu bewegen, ihr Zuhause zu verlassen und sich auf den Weg in den Norden zu machen, ist es nicht.