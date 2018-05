Korallenriffe bieten Schutz für zahlreiche Meereslebewesen. Quelle: Andreas Dietzel/ARC Centre of Excellence in Coral Reef Studies/dpa

Korallenriffe bleichen immer häufiger aus. So verkürzten sich die Abstände zwischen zwei dieser Ereignisse pro Standort drastisch. Betrug der Abstand zu Beginn der 1980er Jahre im Durchschnitt noch 25 bis 30 Jahre, so sind es seit 2010 nur noch 6 Jahre. Die Zahlen stammen von der James Cook University in Townsville (Australien).



Diese Zeit sei zunehmend "zu kurz für eine komplette Erholung der vollentwickelten Gemeinschaften" am Riff, heißt es. Die Erholung dauere 10 bis 15 Jahre.