John Ring. Archivbild

Quelle: Alex Brandon/AP/dpa

Der für das umstrittene US-Gefangenenlager Guantanamo zuständige Kommandeur, Konteradmiral John Ring, ist seines Amtes enthoben worden. Grund sei "der Verlust des Vertrauens in seine Fähigkeit zu kommandieren", teilte das US Southern Command mit.



Rings bisheriger Stellvertreter, Brigadegeneral John Hussey, werde kommissarisch übernehmen. Der Wechsel werde keine Auswirkungen auf die Gefangenen in dem US-Lager auf Kuba haben. Weitere Einzelheiten wurden nicht mitgeteilt.