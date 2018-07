Rohani verlangt konkrete Schritte in einem festen Zeitrahmen. Quelle: Georg Hochmuth/APA/dpa

Nach einem Spitzentreffen in Wien zur Rettung des Atomabkommens mit Iran vermisst dessen Präsident Hassan Rohani konkrete Fortschritte. "Die Europäer zeigen zwar immer ihren guten Willen, aber letztendlich sind praktische Entscheidungen und Schritte notwendig", sagte er.



Sein Land könne nicht unbegrenzt warten, meinte Rohani weiter. China, Deutschland, Frankreich, Großbritannien und Russland hatten in Wien bekräftigt, auch nach dem Ausstieg der USA an dem Deal festhalten zu wollen.