Theresa May verlässt die Downing Street (Archiv). Quelle: Stefan Rousseau/PA Wire/dpa

Im Endspurt der Brexit-Verhandlungen mit der EU wächst in London der Widerstand gegen die Linie der Regierung. Es scheint fraglich, ob Premierministerin Theresa May im Parlament eine Mehrheit für einen Deal mit Brüssel finden kann.



Großbritannien will am 29. März 2019 austreten. Doch fehlt eine Einigung, wie Kontrollen zwischen dem britischen Nordirland und dem EU-Mitglied Irland verhindert werden können. May braucht im Parlament die nordirische DUP. Die befürchtet Grenzkontrollen.