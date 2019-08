Johnson will auch ohne Deal aus der EU austreten. Archivbild

Quelle: Han Yan/XinHua/dpa

Der britische Premierminister Boris Johnson wird am kommenden Mittwoch Bundeskanzlerin Angela Merkel in Berlin treffen. Das bestätigte eine britische Regierungssprecherin. Am Donnerstag sei zudem ein Treffen mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron geplant.



Johnson will Großbritannien am 31. Oktober aus der Europäischen Union führen, "komme, was wolle". Der Premier droht mit einem ungeregelten Brexit, sollte die EU nicht Änderungen am Austrittsabkommen zulassen.