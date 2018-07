May muss eine Regierungskrise in Westminster meistern. Quelle: Jack Taylor/PA Wire/dpa

Großbritanniens Premierministerin Theresa May hat parteiinterne Kritiker davor gewarnt, den geplanten EU-Austritt des Vereinigten Königreichs aufs Spiel zu setzen. "Wir müssen das Ziel im Auge behalten, sonst laufen wir Gefahr, am Ende ganz ohne Brexit dazustehen", schrieb die Tory-Vorsitzende in einem Gastbeitrag für die "Mail on Sunday".



Sie nehme die Bedenken mancher Parteimitglieder gegen ihren Kurs wahr. Allerdings hätten diese bis heute keine "praktikable Alternative" vorgelegt.