Annegret Kramp-Karrenbauer (Archiv)

Quelle: Virginia Mayo/AP/dpa

Die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer will am Mittwoch in Einzelgesprächen mit NRW-Ministerpräsident Armin Laschet und Gesundheitsminister Jens Spahn über das weitere Vorgehen bei der Neubesetzung von Parteivorsitz und Kanzlerkandidatur sprechen.



Am Dienstag hatte Kramp-Karrenbauer mit Ex-Unionsfraktionschef Friedrich Merz gesprochen. Zuvor hatte der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen seine Kandidatur als CDU-Chef angekündigt. Auch mit ihm will Kramp-Karrenbauer reden.