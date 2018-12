"Wenn ich meinen Unterricht am Whiteboard so mache wie vor 100 Jahren an der grünen Tafel, dann bringt das niemanden weiter", so Breiter, "wenn ich aber als Lehrer darüber nachdenke den Unterricht zu ändern, dann schon." Lernvideos im Unterricht oder für die Hausaufgaben: Für viele Schüler kommt das ohnehin erst dann in Frage, wenn die nötigen Ausstattungen auch da sind. Und wenn die Frage nach entsprechenden Lehrerausbildungen und -fortbildungen geklärt ist - und viele weitere Inhalte zur digitalen Schule ebenso. Bleibt also noch Gelegenheit, alle Problemfelder rund ums Thema Schule aufzugreifen - vielleicht einmal ineinander greifend und sich sinnvoll ergänzend. Und vielleicht auch mit solcher Vehemenz wie aktuell bei der Diskussion zwischen Bund und Ländern um den Digitalpakt.