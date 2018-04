Streitpunkte sind unter anderem das von der SPD geforderte Ende einer "Zwei-Klassen-Medizin" und die Frage, ob ab dem Frühjahr wieder ein Familiennachzug bei Flüchtlingen zum Beispiel aus Syrien möglich sein soll, was die CSU ablehnt. Hinzu kommt die von der SPD geforderte höhere Steuer für Reiche. Weitgehend einig ist man sich bei mehr Investitionen in Pflege, Wohnungsbau sowie einer Stärkung von Polizei und Justiz angesichts der neuen Herausforderungen.



Getroffen hatten sich Kanzlerin Angela Merkel, der SPD-Vorsitzende Martin Schulz, CSU-Chef Horst Seehofer sowie die Fraktionschefs Andrea Nahles und Volker Kauder und der CSU-Landesgruppenvorsitzende Alexander Dobrindt. Vor der Runde im Jakob-Kaiser-Haus des Bundestags hatte es Mahnungen aus der Union an die SPD gegeben, nicht mit immer neuen Vorschlägen die Bildung einer stabilen Koalition zu erschweren. Tatsächlich gibt es in der SPD starke Vorbehalte gegen eine neue große Koalition nach klassischem Muster. Das von Parteichef Schulz ins Gespräch gebrachte Modell einer sogenannten Kooperationskoalition, die in weiten Themenbereichen mit wechselnden Mehrheiten regiert, stößt in der Union auf strikte Ablehnung. CSU-Chef Seehofer hatte von einem Vorschlag "aus der Krabbelgruppe" gesprochen.