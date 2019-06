Manuela Schwesig bei "maybrit illner"

Quelle: Svea Pietschmann/ZDF

Die kommissarische SPD-Vorsitzende Manuela Schwesig (SPD) hält nichts von einer Blaupause des Erfolgsrezepts der dänischen Sozialdemokraten. "Ich glaube nicht, dass man Dinge einfach so von anderen Ländern kopieren kann", sagte Schwesig in der ZDF-Sendung "maybrit illner".



Die dänischen Sozialdemokraten hatten mit dem Versprechen auf einen funktionierenden Wohlfahrtsstaat in Kombination mit einer rigiden Ausländerpolitik kürzlich einen beachtlichen Wahlerfolg errungen.