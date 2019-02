Olaf Scholz trifft sich mit seinen Länderkollegen. Archivbild

Quelle: Carsten Koall/dpa

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) will mit seinen Länderkollegen heute versuchen, einen Kompromiss für eine Grundsteuerreform zu erreichen. Mit einem Aufkommen von 14 Milliarden Euro im Jahr ist die Grundsteuer eine der wichtigsten Einnahmequellen der Kommunen.



Das Bundesverfassungsgericht hat eine Reform gefordert. Bisher geht es um zwei Modelle, die in Einklang gebracht werden sollen - eines orientiert sich auch am Wert der Grundstücke und Gebäude, das andere allein an der Fläche.