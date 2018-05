Bis eine neue Regierung steht, könnte es noch Monate dauern. Quelle: Henning Kaiser/dpa

Die deutsche Wirtschaft dringt auf eine zügige Regierungsbildung. Der Chef des Digital-Branchenverbandes Bitkom, Achim Berg, klagte in der "Süddeutschen Zeitung": "Dass die Parteien keine Regierung hinbekommen in einer so wichtigen Zeit, das ist ja fast Sabotage am Wirtschaftsstandort Deutschland."



Handwerkspräsident Hans Peter Wollseifer mahnte: "Wir brauchen eine trag- und entscheidungsfähige Regierung, deshalb muss die Politik mit der Regierungsbildung jetzt vorankommen."