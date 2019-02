Merkel trifft Macron in Paris.

Quelle: Gonzalo Fuentes/Reuters Pool/AP/dpa

Im Streit um gemeinsame Rüstungsexporte an Drittländer wie Saudi-Arabien strebt Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit Frankreich eine Lösung an. Sie sagte vor einem Treffen mit dem französischen Staatschef Emmanuel Macron in Paris, Deutschland könne sich nicht für eine europäische Armee aussprechen und anschließend Partnerländern bei Gemeinschaftsprojekten den Dialog verweigern.



Zuvor hatte Frankreich die restriktiven deutschen Rüstungsexport-Vorgaben wiederholt kritisiert.