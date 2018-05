Horst Seehofer will sich am kommenden Montag erklären. Quelle: Sven Hoppe/dpa

Im Machtkampf um den nächsten Spitzenkandidaten für das Ministerpräsidentenamt will die CSU-Landtagsfraktion ein entscheidendes Wort mitreden: Am kommenden Montag soll es eine Sondersitzung der Fraktion geben. Das verlautete nach einer Sitzung des erweiterten Fraktionsvorstands aus Teilnehmerkreisen.



Sollte Seehofer bei der Landtagswahl nicht mehr antreten, wollen die Abgeordneten in dieser Sitzung schriftlich und geheim ihren Favoriten für die Spitzenkandidatur küren.