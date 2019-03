Nach dem Ende der Untersuchungen von US-Sonderermittler Robert Mueller zur Russland-Affäre steigt die Spannung: Was genau steckt in dem Abschlussbericht, und wie schwer wird US-Präsident Donald Trump dadurch belastet? US-Justizminister Bill Barr hatte den Bericht am Freitag erhalten. Daraufhin schrieb er an den Kongress, er werde möglicherweise schon am Wochenende die "wichtigsten" Schlussfolgerungen daraus zusammenfassen. Seinem Ministerium zufolge empfiehlt der Mueller-Bericht zwar keine neuen Anklagen, laut Experten könnte er aber dennoch belastendes Material gegen Trump liefern. Die Demokraten forderten eine unverzügliche und vollständige Veröffentlichung.