Marielle Franco wurde in ihrem Auto erschossen. Archivbild

Quelle: Fotoarena/Zuma Press/dpa

Fast genau vor einem Jahr wurde die prominente Stadträtin Marielle Franco in Rio de Janeiro erschossen - nun sind zwei Verdächtige gefasst worden. Beamte des Morddezernats verhafteten laut Staatsanwaltschaft zwei ehemalige Militärpolizisten. Einer der Verdächtigen soll die Schüsse abgegeben haben, der Zweite steuerte das Tatfahrzeug.



Franco war im März 2018 in ihrem Auto erschossen worden. Die Politikerin der linken Partei PSOL engagierte sich gegen Gewalt und Korruption in Rio de Janeiro.