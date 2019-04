Der Regen hat in Rio De Janeiro starke Schäden angerichtet.

Quelle: Silvia Izquierdo/AP/dpa

Bei schweren Unwettern in der brasilianischen Millionenmetropole Rio de Janeiro sind mindestens zehn Menschen ums Leben gekommen. Die Opfer ertranken in ihren Autos, wurden von umstürzenden Bäumen erschlagen oder bei Erdrutschen getötet, berichtet das Nachrichtenportal G1.



Bei den seit Montag andauernden heftigen Regenfällen soll es sich um das schwerste Unwetter seit über 20 Jahren in Rio de Janeiro handeln. Ganze Straßenzüge standen unter Wasser und Berghänge rutschten ab.