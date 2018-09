Matteo Salvini wirft Merkel Fehler vor. Archivbild Quelle: Andrew Medichini/AP/dpa

Italiens Innenminister Matteo Salvini hat Kanzlerin Angela Merkel (CDU) Fehler in der Migrationspolitik vorgeworfen. "Es ist bestimmt so, dass Merkel (...) das Risiko sozialer Konflikte unterschätzt hat, als sie behauptete, es wäre Platz für Hunderttausende dieser Leute in Deutschland", sagte der Lega-Chef der Deutschen Welle.



Salvini betonte, er wolle "alle Ankünfte" von Migranten unterbinden. Rom will Migranten nur noch an Land lassen, wenn in der EU geklärt ist, wer sie aufnimmt.