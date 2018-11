Arbeiter im Maschinenbau. Archivbild Quelle: Uwe Anspach/dpa

Hohe Risiken in der weltwirtschaftlichen Entwicklung und Kapazitätsengpässe in Deutschland gefährden die konjunkturelle Entwicklung. Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung - besser bekannt als die fünf "Wirtschaftsweisen" - legt heute in Berlin sein Jahresgutachten vor.



Es wird erwartet, dass die Ökonomen ihre Prognosen zur Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts in Deutschland wie zuvor die Bundesregierung herunterschrauben.