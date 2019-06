Phthalate stecken unter anderem in Lebensmittelverpackungen. Die Weichmacher sind fettlöslich, reichern sich in eingeschweißten fetthaltigen Lebensmitteln an und gelangen so beim Essen in unseren Körper. Die chemischen Verbindungen sind aber auch in Weich-PVC enthalten, wie es für Kabel, Folien, aber auch Vinyltapeten verwendet wird.



Eine der am weitesten verbreiteten Substanzen mit hormonartiger Wirkung ist Bisphenol A. In Deutschland werden pro Jahr rund eine halbe Million Tonnen des Stoffes hergestellt. Der Plastikzusatz ist oft in Polycarbonat enthalten und heftig umstritten. Bisphenol A findet sich mittlerweile überall: in der Luft, im Hausstaub, in vielen Haushaltsgegenständen sowie in Lebensmittelverpackungen wie Plastiktrinkflaschen, der Beschichtung von Joghurtdeckeln oder Konservendosen. Aber auch in CDs, DVDs, und Blu-rays, in Autoscheinwerfern und in vielen anderen Kunststoff-Bauteilen steckt die Substanz.