Die Situation für Alleinerziehende ist leicht verbessert. Archiv Quelle: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

Das Armutsrisiko von Alleinerziehenden und ihren Kindern ist leicht gesunken. Es liegt aber noch immer weit über dem Bevölkerungsdurchschnitt. Das teilte das Statistische Bundesamt mit.



Von den Erwachsenen und Kindern, die im Haushalt mit nur einem Elternteil leben, waren demnach 2011 noch 37 Prozent von Armut bedroht - bis 2016 ging diese Quote auf weniger als 33 Prozent zurück. In Haushalten, in denen zwei Erwachsene mit Kindern leben, waren allerdings nur 11 Prozent von Armut bedroht.