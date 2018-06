Das Parlament von Ägypten. Archivbild Quelle: Egyptian President Office/APA Images via ZUMA Wire/dpa

Nach Preissteigerungen für Strom, Wasser und öffentlichen Verkehr wird in Ägypten auch der Sprit teurer. Das schürt die Sorge vor Unmut in der Bevölkerung und Protesten gegen die Wirtschaftsreformen der Regierung. Wie das Staatsfernsehen berichtete, sind die Preise für Treibstoffe und Gas zwischen 17,4 und 66,6 Prozent gestiegen.



Der Internationale Währungsfonds (IWF) unterstützt das Land mit einem Hilfspaket in Höhe von zwölf Milliarden US-Dollar, fordert im Gegenzug aber Reformen.